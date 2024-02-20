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انطلاق المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
21 فبراير 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

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تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بعنوان الكشف عن القدرات المستقبلية»، في فندق بلازو فيرساتشي دبي، على مدار يومين، والذي تنظمه الجمعية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ورعاية عدد من الشركاء.
وشهد انطلاق الفعاليات، أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعدد من المسؤولين.
واستهل اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، حديثه بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته بانطلاق فعاليات المؤتمر تحت شعار «الكشف عن القدرات المستقبلية»، مؤكداً في مطلع كلمته أهمية المؤتمر بوصفه منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الريادية الناجحة بحقوق الملكية الفكرية، واستشراف الفرص والتحديات في منظومة الملكية الفكرية، حيث يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على حماية المصنفات الرقمية في ظل عصر العولمة اللامتناهي الذي نعيش فيه، كما يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

جمعية الإمارات للملكية الفكرية
دبي
الإمارات
الملكية الفكرية
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