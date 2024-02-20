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ارتفاع أعداد المنشآت الصحية والعاملين في دبي

الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي (من المصدر)
21 فبراير 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

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شهد القطاع الصحي في دبي نمواً مذهلاً في أعداد منشآته والعاملين فيها من المهنيين الصحيين، خلال السنوات الخمس الماضية، بداية من العام 2019 وحتى العام الماضي 2023، الأمر الذي عكس حجم النمو المتسارع لهذا القطاع الذي يُعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً.
وكشفت إحصاءات حديثة لهيئة الصحة بدبي أن أعداد المنشآت الصحية ارتفع بشكل لافت من 3431 منشأة عام 2019، إلى 4922 منشأة في العام الماضي 2023، وتمثل ذلك في 53 مستشفى حكومياً وخاصاً، و58 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و2315 عيادة خارجية تخصصية، و1495 صيدلية، و119 مركز تشخيص، و655 منشأة طبية مساندة.
كما زاد عدد المهنيين الصحيين في دبي من 39548 مهنياً صحياً في 2019 إلى 58788 في عام 2023، وشمل ذلك: 13082 طبيباً، و4071 طبيب أسنان، و22960 متخصصاً ومتخصصة في التمريض والقبالة، و18407 متخصصين في المهن الطبية المساندة.
في الوقت نفسه، شهد عام 2023، إقبالاً شديداً من المهنيين الصحيين الراغبين في العمل في القطاع الصحي في دبي، حيث رصدت هيئة الصحة 904646 تسجيلاً جديداً، إلى جانب 26279 تسجيلاً جديداً للمنشآت الصحية، و952 طلب تفعيل للمنشآت الصحية، خلال العام نفسه.
 وأكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن النمو السريع في أعداد المنشآت الصحية، يعكس قوة ومكانة مدينة دبي على خريطة الصحة الدولية، وكيف أصبحت دبي إحدى أهم الوجهات المفضلة لرؤوس الأموال والاستثمارات الصحية، وموطناً مهماً للمستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي اختارت دبي مقراً لها.

المنشآت الصحية
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القطاع الصحي
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
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