«أمانة» تنظم مؤتمر الرعاية طويلة الأمد

أبوظبي (وام)

نظمت «أمانة للرعاية الصحية»، إحدى شركات «M42»، مؤتمر الرعاية طويلة الأمد الذي استمر يوماً واحداً في أبوظبي، وافتتحه الدكتور جيسون جراي الرئيس التنفيذي في «أمانة للرعاية الصحية»، بمشاركة مجموعة من الأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية والمعنيين.

وقال الدكتور جيسون جراي: «يتمحور هدفنا في أمانة للرعاية الصحية حول إقامة حوارات بناءة وتقديم منصة لممتهني الرعاية الصحية لمعالجة أبرز التحديات في مجال الرعاية طويلة الأمد.. ونعمل معاً على تطوير المعرفة وصقل المهارات لضمان تقديم أجود مستويات الرعاية بشكل يعزز من صحة أفراد المجتمع».