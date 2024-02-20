تفاهم بين «الإمارات الصحية» و«مركز أسان الطبي الكوري»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة التفاهم مع مركز أسان الطبي بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في ثلاثة مجالات محورية، هي المجال التعليمي والبحثي وبرنامج الأطباء الزائرين، وذلك لتقديم الخدمات الإكلينيكية للمرضى، وتطوير برامج الرعاية الصحية المتكاملة، إلى جانب دفع عجلة البحوث المتقدمة وإثراء المعارف، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة لتعزيز القطاع الصحي في الدولة.

شهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويو جيه سونغ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، حيث وقعها من جانب المؤسسة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، ومن جانب مركز أسان الطبي وقعها الدكتور إن هو جيون، مدير الشؤون الدولية، وذلك بحضور البروفيسور تشا سون دو، رئيس المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية، إلى جانب عددٍ من المسؤولين لدى الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في المجالات الطبية من خلال العمل المشترك في المجالات الإكلينيكية، وتقديم الدعم في تطوير برنامج الرعاية الصحية الشاملة، وتوفير التقنيات الذكية لتعزيز إدارة العمليات السريرية، كما اتفق الطرفان على تعزيز البرامج التعليمية من خلال بحث سبل التعاون في برامج الإقامة والزمالة للأطباء الإماراتيين، وتدريب الأطباء والكوادر الصحية المساعدة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال أن إبرام مذكرة التفاهم هذه يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، حيث يعكس هذا التعاون الالتزام بتطوير وتعزيز القدرات الطبية، وتقديم رعاية صحية شاملة ومتقدمة للمرضى، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بين الطاقمين الطبيين في الجهتين، بما ينعكس في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

من جانبه أعرب يوه جيه سونغ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، في كلمة ألقاها لدى إبرام مذكرة التفاهم، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز التنمية المتبادلة في الممارسات السريرية والأبحاث وتدريب الطاقم الطبي بين مركز أسان الطبي وبين المؤسسة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في مستقبل الرعاية الصحية بين جمهورية كوريا والإمارات.