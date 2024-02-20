«مستشفى توام» ينال اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لـ (بيورهيلث) أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، نيله اعتماد التعليم الطبي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة صحة: «يشكل حصول مستشفى توام على اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا إنجازاً حقيقياً، وتأكيداً على التزام شركة صحة بتوفير رعاية صحية متقدمة لجميع الأفراد، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وسعيها الحثيث نحو تحقيق التفوق والابتكار في جميع مستشفياتها من خلال تنسيق جهودها مع بيورهيلث، يجب أن يذهب الفضل الحقيقي في هذا الاعتماد إلى الكوادر المتميزة والمخلصة في مستشفى توام، الذين عملوا بجد لتحسين حياة مرضانا».

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي وقَّعت مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية الكندية الدولية، المؤسَّسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز وتقديم برامج وخدمات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، في عام 2022، لتمكين الأطباء المتدربين في الإمارة من الاستفادة من البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة في كندا، إلى جانب إتاحة الفرصة للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي في الإمارة للالتحاق ببرامج الزمالة في كندا، والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية المتخصِّصة التي تقدِّمها الكلية الملكية الكندية الدولية.

من جهته، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة في دائرة الصحة في أبوظبي: «إن نيل مستشفى توام لاعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية المعايير العالمية يجسد الاهتمام الذي توليه دائرة الصحة - أبوظبي لتمكين الكوادر الصحية والاستثمار في رأس المال البشري في القطاع الصحي في الإمارة، من خلال إرسائها منظومة متميزة للتعليم الطبي المستمر في الإمارة وضمان رفد القطاع ببرامج تعليم طبي وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجات الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في الإمارة وخارجها، والمضي بترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً».