«صحة أبوظبي»: منصة «ملفي» تحظى بأصداء إيجابية واسعة النطاق

أبوظبي (الاتحاد)

حققت «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة في أبوظبي، تأثيراً إيجابياً ملموساً على مقدمي خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي وفقاً لاستطلاع أجرته الدائرة لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارة.

وكشف الاستطلاع، الذي شارك فيه ما يقارب 10 آلاف شخص من مجتمع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أن المنصة يتم استخدامها على نطاق واسع وتحظى برضا مستخدميها، الأمر الذي يؤكد على الجهود الحثيثة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية، وتحفيز الابتكار، والسعي لتحقيق التميز في سبل رعاية المرضى.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 81% من المشاركين أعربوا عن رضاهم الكبير عن منصة «ملفي».

ويُعزى ذلك إلى الخصائص والميزات المتقدمة التي توفرها المنصة، بما في ذلك تبادل صور الأشعة، وملف عوامل الخطورة الطبية للمريض بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، والبوابة الصحية للمرضى.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع: «تساهم منصة ملفي في تعزيز سلامة المرضى من خلال تقليل أخطاء التشخيص والعلاج، وتفادي تكرار إجراءات التشخيص.

وأفاد ما يزيد على 90% من المشاركين أنهم يستخدمون المنصة في ممارساتهم الطبية، وقال 90% بأنهم مستعدون لتوصية أقرانهم باستخدامها، وكان هناك إجماع من المشاركين على أنّ للمنصة تأثيراً إيجابياً على ممارساتهم الطبية اليومية.

وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة: «تساهم منصات تبادل المعلومات الصحية مثل منصة ملفي بإحداث تحولٍ جذري في قطاع الرعاية الصحية، وتتوافق أهداف المنصة مع أولويات دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء منظومة صحية رقمية رائدة على مستوى العالم، وبناء مكانة إقليمية متميزة للإمارة في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية لسكان الإمارة. وتعكس المستويات العالية لرضا الكوادر الطبية مدى أهمية الاستثمار في تبادل المعلومات الصحية، ويعكس ذلك نهجنا الاستباقي في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وسعينا لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية».

وأردف الخزرجي: «تؤكد نتائج الاستطلاع أن منصة «ملفي» تمضي في الطريق الصحيح، وهذا يبدو واضحاً من آثارها الإيجابية الملموسة على مشهد الرعاية الصحية في أبوظبي».

من جهته، قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية «ملفي»:«نحن سعداء جداً بردود الفعل الإيجابية الواسعة من قبل الأطباء وشركاء الرعاية الصحية في أبوظبي، ويعتبر ذلك نتيجة مباشرة لتفاني فريق عملنا ومجتمع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتعاونهم معاً لتعزيز مكانة المنصة كوجهةٍ موثوقة لدعم الأطباء في ممارساتهم اليومية. وتخزّن المنصة اليوم السجلات الطبية لما يقارب 8 ملايين مريض من 2760 منشأة مرتبطة معها بما في ذلك جميع مستشفيات أبوظبي، ويسعدنا أن نرى مدى التأثير الإيجابي الذي حققناه في هذا القطاع».

وأضاف شاهين:«نطمح إلى مزيد من الابتكار والتعاون لتحفيز التغيير الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية. وتشكل هذه النتائج كذلك دليلاً ملموساً على الدعم الذي تقدمه دائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز مسار التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وسنواصل العمل معاً على بناء مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي».

وصرح الدكتور مالكولم بورج، مدير إدارة الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية:«تعتبر «ملفي» شريان الحياة بالنسبة لنا في قسم الطوارئ، خاصة عند مواجهة حالات طارئة مع مرضى فاقدين للوعي ووجود حواجز لغوية، حيث تسرع منصة «ملفي» الوصول إلى بيانات المرضى الكاملة، مما يساعد في سرعة التشخيص ووضع خطط العلاج، وبالتالي توفير الوقت الثمين وتجاوز الأزمات.

من جهته، قال روبرت آدم غريفيث، مدير العمليات السريرية في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «يولي مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري تقديراً عالياً لشراكتنا مع «ملفي». يشكل هذا التعاون جزءاً مهماً في رعاية كل مريض، حيث تمكن منصة«ملفي»الأطباء من الوصول إلى السجلات الصحية المحدثة ونتائج الاختبارات من مختلف المنشآت، مما يساهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة الرعاية الصحية.

وتعدّ منصات تبادل المعلومات الصحية عنصراً محورياً في مسار التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، وتعمل منصة«ملفي»على تنسيق خدمات الرعاية الصحية بشكل أفضل، والمساعدة على اتخاذ قرارات مستنيرة في المرافق الصحية مع الحد من تكرار الاختبارات والخدمات وتحسين سلامة المرضى وتجاربهم.

تعتبر«ملفي» منارةً للتقدم في قطاع الرعاية الصحية، وتوضّح كيف يمكن للحلول الرقمية أن ترتقي بخدمات الرعاية الصحية إلى مستويات جديدة، خصوصاً عندما تأخذ متطلبات الكوادر الطبية بعين الاعتبار. ومن خلال استمرار تطورها واندماجها في المنظومة الصحية، تلتزم منصة ملفي بتعزيز مشهد الرعاية الصحية في أبوظبي.