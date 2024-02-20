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4 مليارات درهم قيمة العقود الإيجارية في عجمان

إمارة عجمان تشهد تطوراً ملحوظاً (من المصدر)
21 فبراير 2024 01:23

عجمان (الاتحاد) 
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن قيمة العقود الإيجارية في العام الماضي، لتبلغ 4 مليارات درهم بزيادة 39.92%، مقارنة مع عام 2022، بحسب التقرير السنوي للعام 2023 الصادر عن الدائرة، مسجلة نمواً بمقدار 716 مليون درهم.
وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الإمارة تسعى لتكون مستدامة، توفر كل مقومات السعادة والرفاهية ويحظى سكانها بالعيش الرغيد، وتحجز مكانتها في سلم قوائم الريادة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والمشاريع المنوعة، مؤكداً أن إمارة عجمان نجحت في تحقيق الأهداف المنشودة لتكون في طليعة المدن المصنفة في تحقيق جودة الحياة وسعادة المجتمع، كما تعد وجهة للزوار والسياح والمستثمرين، وداعمةً للشباب المستثمر لتقديمها التسهيلات المتنوعة، وتحفز على تدشين المشاريع، وتضمن استمرارها ونجاحها.

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وقال: إن القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية تضمنت قيمة العقود السكنية والتجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن النتائج تعكس رغبة الجميع في الاستقرار بإمارة عجمان التي تقدم جميع أنواع التحفيز والتسهيلات والدعم للسكان والمستثمرين، والتشريعات واللوائح تمتاز بالمرونة والأخذ بأيدي رواد الأعمال، بالإضافة للتحول الذكي الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات.
من جانبه، قال عمار عبد الكريم آل كايد، مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة، إن الكفاءات الطموحة لا تتوقف عن تقديم الأفضل للمتعاملين، وتسعى جاهدة لتسخير التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة لتصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية، وإنجاز المعاملات خلال وقت قياسي، بالإضافة لتحسين رحلة المتعاملين من خلال إنجاز مشاريع التكامل مع الشركاء المعنيين في تقديم الخدمات، وشهد العام الماضي زيادة في تصديق العقود، مقارنة بعامي 2022 و2021، حيث أنجزت الكوادر 87611 معاملة عقد سكني، و33866 معاملة عقد تجاري، و234 معاملة عقد استثماري.

العقود الإيجارية
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
عبد الرحمن النعيمي
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