«التنمية الأسرية»: تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة التنمية الأسرية فرق عمل ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي نظمته المؤسسة في ديسمبر الماضي تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام» في مركز أدنوك للأعمال أبوظبي.

جاء الملتقى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وافتتح فعالياته سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

حضر حفل التكريم، مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة، والدكتورة غوية النيادي، المدير التنفيذي للخدمات الطبية –أدنوك، وعدد من المسؤولين والموظفين، والشركاء الاستراتيجيين والرعاة، والإعلاميين وصنّاع المحتوى، وفرق عمل ملتقى أبوظبي الأسري، الذين أسهموا في إنجاح فعاليات دورته الرابعة وتركوا أثراً إيجابياً في المجتمع.

ورحبت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بالحضور خلال كلمتها قائلة: «كلي فخرٌ واعتزازٌ بما قدمناه معاً من نجاحٍ كبيرٍ نحتفلُ به اليوم.. من مسؤولينَ وموظفينَ وشركاءَ استراتيجيين ومشاركين.. لقد أثبتم جميعاً أن النجاح نتاجُ عملٍ جماعيٍّ وليس فردياً.. فالتكاتفُ والتفاني والعملُ والاجتهادُ وإخلاص الكوادر البشرية كلٌّ في موقعه، هو ما نَحصُدهُ اليوم من نجاح دورةٍ استثنائية لـ«ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023»، حققت أهدافها السامية وغاياتها النبيلة من أجل إسعاد المجتمع ورسم البهجة على وجوه أفراده كافة».

وأكدت أن رؤى وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، كان لها الدور الكبير في تعزيز كفاءة وقدرة مؤسسة التنمية الأسرية على تحقيق هذا النجاح المُشِّرف ليس على مستوى ملتقى أبوظبي الأسري الرابع فقط، بل في كافة مشروعات مؤسسة التنمية الأسرية التي تقف سموها خلف نجاحها الباهر والاستثنائي، من دعمٍ لا محدودٍ وإشرافٍ وتوجيهٍ دائمٍ.. لإيمانها الشديد بإسعاد الفرد وتوفير كل المقومات اللازمة لتمكينه، من خلال إطلاق طاقات الأسر الإيجابية، وتشجيعها على المشاركة المجتمعية، من أجل ترك بصمة إيجابية في المجتمع.

وتوجهت الرميثي بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه الكبير للبرنامج وملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، مشيرة إلى أن توجيهات سموه الدائمة والداعمة للاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، نابعةٌ من إيمانه الشديد بقدرة الشباب على صنع الفارق في المجتمع وتغيير حياتهم وحياة مجتمعاتهم للأفضل. وأشادت بجهود كافة الشركاء الداعمين والاستراتيجيين، والمشاركين في «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023»، على دعمهم الكبير وجهودهم المضنية التي لعبت دوراً مهماً أسهم في إنجاح الملتقى.. قائلة:«لقد شكَّلتم النواة الصلبة والركيزة الأساسية لنجاحاتنا، وما قدمتموه من عطاءٍ وعملٍ دؤوب عكس نهج المؤسسة القويم في تعزيز وعي كافة أفراد الأسرة بعوامل التماسك الأسري.. وكلي ثقة في أننا مستمرون بجهودكم في نهجنا الإيجابي لتعزيز تطوّر أعمالنا وتحقيق المزيد من النجاح هذا العام الذي نبدأه بتفاؤل لتحقيق رؤية المؤسسة وأهدافها في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي».

وأثنت على جهود فريق عمل ملتقى أبوظبي الأسري الرابع دعماً لرؤية مؤسسة التنمية الأسرية في الحفاظ على تماسك الأسر واستقرارها، واستكشاف قدرات الموهوبين والمبدعين وأصحاب الهمم، واستثمار خبرات كبار المواطنين، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للأسر، مما أسهم في إنجاح الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي الأسري.

وأشادت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بجهود رؤساء المحطات، الذين لعبوا دوراً مهماً وبذلوا جهوداً كبيرة ساهمت في خروج الملتقى بالشكل اللائق الذي احتضن مختلف فئات المجتمع.

وثمنت سعادتها جهود كافة وسائل الإعلام، والإعلاميين، لدورهم المهم في إنجاح الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي الأسري، والذين أثبتوا خلال فترة انعقاده مدى تطور الإعلام الإماراتي وقدرته الفائقة على التميز والمنافسة بسواعد كوادره الشابة التي تصنع الفارق في كافة المناسبات والأحداث التي تشهدها الدولة، مؤكدة على الدور المهم لروّاد التواصل الاجتماعي وصُنَّاع المحتوى على ما قدموه من جهودٍ متميزة، وما تناولوه من موضوعات مهمة خلال مشاركتهم في العديد من الجلسات الحوارية.

من ناحيتها، قالت عوشة سالم السويدي، مدير مشروع بمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة فريق ملتقى أبوظبي الأسري:«ساهمت الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي الأسري في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة، ويرجع ذلك للدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ورؤية سموها في دعم البرامج والخطط الاستراتيجية الطموحة الرامية إلى تعزيز جودة حياة كافة أفراد الأسر وزيادة فرص اندماجهم في مجتمع حاضن لشتى فئاته».