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وفد فرنسي يزور شرطة أبوظبي

خلال الزيارة (من المصدر)
21 فبراير 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من سفارة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على الممارسات التدريبية المتطورة في إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي.
وكان في استقبال الوفد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
واستمع إلى شرح حول مهام واختصاصات الإدارة والبرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، والجهود المبذولة في إكسابهم المهارات والمعارف الشرطية والقيادية، بما يسهم في رفع كفاءاتهم في مجال العمل الشرطي، وتجول في مرافق الإدارة، واطلع على ميدان الرماية وقسم التعليم ومركز التعليم المبتكر.
وثمّن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي تحققها شرطة أبوظبي في تطبيق أفضل الممارسات الحديثة بمجالات التدريب للمنتسبين والمستجدين.

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