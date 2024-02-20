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يوم مفتوح في «سوربون أبوظبي»

يوم مفتوح في «سوربون أبوظبي»
21 فبراير 2024 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستضيف جامعة السوربون أبوظبي، الحدث السنوي «اليوم المفتوح»، المصمم لتوفير رؤى للطلاب المحتملين وأولياء أمورهم حول المجموعة الواسعة من برامج البكالوريوس والماجستير والتعليم المستمر والتنفيذي بالجامعة. ومن المقرر أن يقام الحدث في 22 فبراير، من الساعة 9 صباحاً حتى 7 مساءً. في حرم الجامعة في جزيرة الريم، أبوظبي.
يوفر الحدث الذي يضم أكثر من 30 برنامجاً في مجالات تشمل العلوم الإنسانية والعلوم واللغات والعلوم الاجتماعية، والقانون، والاقتصاد والإدارة، فرصة للحضور لاستكشاف مجموعة واسعة من الخيارات الأكاديمية، حيث تمنح الشهادات من مؤسسات معترف بها عالمياً، جامعة السوربون في باريس، وجامعة باريس سيتي، وهي معتمدة قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ستتاح للحاضرين فرصة لقاء أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين بالجامعة، والمشاركة في جلسات فردية مع مستشارين متخصصين، للتعرف على المنح الدراسية المتاحة، وتلقي المساعدة في عملية القبول. علاوة على ذلك، يمكن للحضور القيام بجولة في الحرم الجامعي والمرافق المتطورة التي تبلغ مساحتها 93000 متر مربع.
وقال الدكتور برتران آن، نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الأكاديمية «يسعدنا أن نرحب بالطلاب المحتملين والمشاركين في حدث اليوم المفتوح». وتابع الدكتور آن: «يعد هذا الحدث بمثابة فرصة ممتازة للأفراد لاستكشاف البرامج التعليمية والأكاديمية الفريدة لجامعة السوربون أبوظبي، والتعرّف على الشهادات التي تقدمها الجامعة والمعترف بها عالمياً، واكتساب فهم أعمق لبيئتنا الأكاديمية. نتطلع إلى مشاركة شغفنا بالتعليم والترحيب بباحثي المستقبل في حرمنا الجامعي النابض بالحياة».

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