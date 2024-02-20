الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منى المرّي تناقش مقومات خلق فرص إعلامية جديدة للشباب

منى المري متحدثة خلال الجلسة (وام)
21 فبراير 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"تريندز" و"معهد الدبلوماسية الثقافية" ينظمان مؤتمراً حول الدبلوماسية الحديثة في عصر العولمة
بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

بحضور معالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، نظّمت الجامعة «جلسة إعلامية ملهمة» مع منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، لمناقشة المتغيرات الإعلامية والتحولات التكنولوجية الحديثة وتأثيراتها على مجال العمل الإعلامي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإعلام عالمياً، وكيفية فتح المجال أمام الشباب للانخراط في مجال العمل الإعلامي.
وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الجامعة وطلبة وطالبات الإعلام، تطرّقت منى المرّي إلى العديد من المحاور المتعلقة بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي، ومنها كيفية تقييم تأثير وسائل الإعلام الاجتماعي على العمل الإعلامي وعلى المجتمع بشكل عام، والمهارات الأساسية التي يحتاجها طالب الإعلام والصحافة، وأهم التحديات التي يواجهها المسؤول الإعلامي في الوقت الحالي، وأفضل الاستراتيجيات لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة، وكيفية التعامل مع المعلومات غير الصحيحة في وسائل الإعلام.
وقدّمت لطلبة الإعلام عدداً من النصائح المهمة لصقل مهاراتهم واستغلال فرصة دراستهم وتدريبهم العملي لزيادة فرصهم في سوق العمل ضمن قطاع الإعلام.

منى المري
دبي
الإمارات
جامعة الإمارات
زكي نسيبة
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اقتصاد
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اليوم 11:44
الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»
الرياضة
الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©