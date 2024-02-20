منى المرّي تناقش مقومات خلق فرص إعلامية جديدة للشباب

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، نظّمت الجامعة «جلسة إعلامية ملهمة» مع منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، لمناقشة المتغيرات الإعلامية والتحولات التكنولوجية الحديثة وتأثيراتها على مجال العمل الإعلامي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإعلام عالمياً، وكيفية فتح المجال أمام الشباب للانخراط في مجال العمل الإعلامي.

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الجامعة وطلبة وطالبات الإعلام، تطرّقت منى المرّي إلى العديد من المحاور المتعلقة بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي، ومنها كيفية تقييم تأثير وسائل الإعلام الاجتماعي على العمل الإعلامي وعلى المجتمع بشكل عام، والمهارات الأساسية التي يحتاجها طالب الإعلام والصحافة، وأهم التحديات التي يواجهها المسؤول الإعلامي في الوقت الحالي، وأفضل الاستراتيجيات لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة، وكيفية التعامل مع المعلومات غير الصحيحة في وسائل الإعلام.

وقدّمت لطلبة الإعلام عدداً من النصائح المهمة لصقل مهاراتهم واستغلال فرصة دراستهم وتدريبهم العملي لزيادة فرصهم في سوق العمل ضمن قطاع الإعلام.