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قرقاش: نقض مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة يعمق من الكارثة الإنسانية

قرقاش: نقض مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة يعمق من الكارثة الإنسانية
20 فبراير 2024 23:26

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة مؤسف، ويعمق من الكارثة الإنسانية.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشقيقة في مجلس الأمن والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة مؤسف، ويعمق من الكارثة الإنسانية».

وأضاف معاليه: «النظام الدولي القائم على أسس قانونية واضحة وصريحة يسقط مجدداً أمام اعتبارات سياسية ضيقة في ظل معاناة إنسانية غير مسبوقة يدفع ثمنها المدنيون».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطاع غزة
الإمارات
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
أنور قرقاش
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