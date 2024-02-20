1.8 مليون مستفيد من «رمضان.. عطاء مستمر»

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة «رمضان.. عطاء مستمر»، ليستفيد منها خلال العام الجاري 1.8 مليون شخص من داخل الإمارات وخارجها، في 44 دولة حول العالم. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي نظمته، أمس، أن حملة رمضان للعام الجاري ستتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام، بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 37 مليوناً و606 آلاف و500 درهم.

وعززت الهيئة برامجها الرمضانية هذا العام للحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من الدول، خاصة الأشقاء في قطاع غزة، استكمالاً لجهود ومبادرات الهيئة المستمرة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

ويستفيد من برامج حملة رمضان داخل الدولة مليون و71 ألفاً و540 شخصاً على مستوى الدولة، بقيمة 14 مليوناً و700 ألف درهم، منهم نحو مليون شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد حوالي 35 ألف شخص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 3 ملايين و500 درهم، إلى جانب 36 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 3 ملايين و500 ألف درهم. وأشارت الهيئة إلى أنها ستنفذ للمرة الأولى مبادرة رمضانية جديدة، تتضمن إقامة مواقع وخيام رمضانية لإفطار الصائم خاصة بالنساء فقط، وسيتم تنفيذها مبدئياً في ثلاثة مواقع في أبوظبي ودبي وعجمان.



المستفيدون خارجياً

أوضحت هيئة الهلال الأحمر، أن الحملة هذا العام تستهدف 806 آلاف و448 شخصاً في 44 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، يستفيدون من برامج رمضان، بتكلفة تبلغ 22 مليوناً و906 آلاف و500 درهم، حيث تبلغ تكلفة مشروع إفطار صائم 10 ملايين درهم، فيما تبلغ زكاة الفطر 5 ملايين و606 آلاف و500 درهم، وكسوة العيد بقيمة 7 ملايين و300 ألف درهم. وخلال المؤتمر الصحفي أمس، أكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نمواً مطرداً.

وقال: «تستهدف الحملة دعم المتبرعين والخيرين الذين هم سندنا في تخفيف المعاناة وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضاً عوننا في مكافحة الفقر والجوع والأمراض وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول». وأوضح أن فعاليات حملة رمضان لهذا العام تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

وقال: «تأتي حملة رمضان هذا العام في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية، إلى جانب الأزمات والكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول من حولنا، ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها والعمل سوياً للحد من وطأة تلك الأزمات على حياة الشرائح والفئات التي نستهدفها».

وأضاف: إن الهيئة حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من برامج رمضان في عدد من الدول التي تشهد شعوبها أوضاعاً حرجة، وظروفاً إنسانية صعبة، خاصة الأشقاء في قطاع غزة، لذلك عملت على تعزيز برامج رمضان في القطاع لتشمل توزيع 10 آلاف وجبة إفطار يومياً خلال الشهر الفضيل، إلى جانب توفير الاحتياجات الرمضانية الأخرى، وذلك استكمالاً لجهود ومبادرات هيئتنا الوطنية المستمرة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع المنصوري:«إننا إذ نعد العدة لاستقبال أفضل الشهور، فإننا نتوخى تعزيز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في برامجنا المنتشرة داخل الدولة وخارجها، حيث يستفيد مئات الآلاف من برامج الهيئة الرمضانية، متوجهاً بالشكر لرعاة الحملة هذا العام».



جمع التبرعات

خصصت هيئة الهلال الأحمر 321 موقعاً لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.