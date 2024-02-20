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علوم الدار

15 مشروعاً مبتكراً في «كهرباء الشارقة»

عبدالله الشامسي والحضور عقب الافتتاح (من المصدر)
21 فبراير 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، معرض «سيوا تبتكر» الذي تنظمه الهيئة بمقرها الرئيسي، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ويضم المعرض 15 مشروعاً مبتكراً نفذتها الهيئة وورش عمل تعنى بالابتكار، والتعريف باستراتيجية الهيئة التي تتبناها بهدف معالجة التحديات وتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات.
وأوضح الشامسي أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ترسيخ مفهوم الابتكار كمنهج عمل في مشروعاتها. 
وأشار إلى أن الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية تولي الابتكار أهمية خاصة، ويتم ذلك من خلال دعم الإدارات والشراكة مع الجامعات ومختلف المؤسسات.

شهر الإمارات للابتكار
الابتكار
الإمارات
شهر الابتكار
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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