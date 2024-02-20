«حمدان بن راشد للعلوم» تنظم فعاليات في أسبوع الابتكار

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في فعاليات «الإمارات تبتكر» 2024، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الفكر الإبداعي، واتجاهات الابتكار في المجالين التربوي والطبي، في الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام، والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يأتي تنظيم فعاليات أسبوع الابتكار في المؤسسة بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2024» تناغماً مع الفعاليات المؤسسية في الدولة، والتي تؤكد ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والمجتمعية نحو دفع مسيرة الابتكار والإبداع في دولة الإمارات إلى آفاق العالمية»، وأضاف الدكتور السويدي أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم حريصة على توسيع نطاق خدماتها في مجال الابتكار، وخاصة أنها تدير أول مختبر تصنيع رقمي وهو فاب لاب الإمارات، من خلال تنظيم المعارض والأنشطة وورش العمل للطلبة الموهوبين، وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة وإنجاح تلك الأنشطة، والتي تساهم في صقل مواهب الطلاب، وتعزز ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع، وفي أوساط العاملين في الدولة وموظفي الحكومة، وتدفعهم للإبداع، وتقديم أفكار مبتكرة في مختلف مجالات عملهم وتخصصاتهم.

تضم الفعاليات معرضاً للمشاريع الابتكارية يهدف إلى إثراء ونشر ثقافة الابتكار والتصنيع في المجتمع واستقطاب الطلبة المتميزين والمبتكرين منهم، ورحب الدكتور السويدي بمشاركة المؤسسات الحكومية والمدرسية في أسبوع الابتكار، مؤكداً استعداد فريق عمل فاب لاب الإمارات لتلبية متطلبات نجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة.