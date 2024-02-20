«محكمة الفجيرة» تنظم برنامج الابتكار القانوني

الفجيرة (وام)

نظمت وزاره العدل، متمثلة في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية أمس، برنامج الابتكار القانوني واستشراف المستقبل في نسخته الثانية، والذي تضمن 13 ورشة عمل ومحاضرة متخصصة في ملف الابتكار والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات، إضافة إلى استعراض الأفكار الابتكارية لفرق العمل المشاركة.

وأكد القاضي الدكتور عبدالناصر محمد الشحي رئيس المحكمة أن البرنامج يأتي في سياق حرص وزارة العدل على الالتزام بتوجيهات القيادة العليا نحو تعزيز الابتكار وتسخيره لخدمة تسهيل وتسريع مدد تقديم الخدمة للمتعاملين .