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مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المواهب

مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المواهب
21 فبراير 2024 01:24

دبي (وام)

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عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ضمن فعالياتها في شهر الابتكار، جلسة افتراضية، خاصة بنادي الموارد البشرية، أحد مبادرات الهيئة الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع شركة «لينكد إن»، تحت عنوان «إدارة المواهب في عصر الذكاء الاصطناعي». وشهدت الجلسة الأولى لنادي الموارد البشرية، خلال العام 2024، حضوراً وتفاعلاً كبيرين، حيث حضرها قرابة 650 من موظفي الحكومة الاتحادية، وأعضاء النادي والمختصين، من قطاعات العمل كافة، من داخل الدولة وخارجها.
واستضافت الجلسة، التي تناولت موضوع إدارة المواهب في عصر الذكاء الاصطناعي، كلاً من ديالا جرار، مدير حلول المواهب في القطاع الحكومي، ومروان النمر، رئيس قسم القطاع الحكومي والتعليمي في شركة لينكد إن.
وسلط الملتقى الضوء على محاور عدة، منها تحول الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتجاهات الحالية في الذكاء الاصطناعي وآثارها على الموارد البشرية.

شهر الابتكار
الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
لينكد إن
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