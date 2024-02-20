8 مشاريع ابتكارية لـ«اجتماعية الشارقة»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 8 مشاريع ابتكارية تم عرضها على الجمهور، وذلك ضمن مشاركتها في معرض «الإمارات تبتكر» خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري في مقر الدائرة بمنطقة الدفين بالإمارة. وقالت علياء السوقي رئيس قسم العلاقات العامة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لـ«الاتحاد»: تهدف الدائرة من خلال عرض هذه المشاركات إلى تطوير الخدمات المقدمة لكل الشرائح والفئات المجتمعية التي تستقطبها الدائرة بحسب الإدارات والأقسام، ففي معرض «الإمارات تبتكر» شاركت الدائرة بعرض ثمانية ابتكارات مميزة وهي: الخريطة التفاعلية، والمنصة الإعلامية الرقمية، وسفراء الحياة الرقمية، وبالإضافة إلى مشروع القياس الرقمي للأثر، وبرنامج المرصد الاجتماعي، ومنصة المسؤولية المجتمعية، والأداء الرقمي للموظف، فضلاً عن جائزة القلب الأخضر.

وأضافت: كل مشروع له فئة مستهدفة، إذ نسعى من خلال طرحه إلى تطوير نوعية الخدمات أو ابتكار خدمات حديثة تسهل على الفئات المستهدفة من مختلف أفراد المجتمع الاستفادة منه، فعلى سبيل المثال مشروع الخريطة التفاعلية نهدف من خلاله إلى تسهيل عملية التعرف على أماكن الفرص التطوعية التي يطرحها مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع للدائرة، حيث تتيح هذه الخارطة للمتطوع التسجيل في الفرصة التطوعية المناسبة حسب موقع أو مكان تنفيذها، وذلك لتعزيز مرونة وكفاءة الأعمال والتركيز على توفير الخدمات للمتعاملين بسهولة ويسر، أما مشروع سفراء الحياة الرقمية، فيتم من خلاله تأهيل نحو 100 طفل بحيث ليقوم بدور المثقفين من خلال توعية طلاب المدارس بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لإحداث ابتكار جذري وجوهري بالتغيير في طبيعة أسلوب التثقيف الاجتماعي الحالي.

وأوضحت رئيس قسم العلاقات العامة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة: يهدف مشروع القياس الرقمي للأثر، إلى رصد الأثر الاجتماعي على مستفيدي الدائرة، وذلك تحقيقاً لأهداف الدائرة والتنمية المستدامة والأجندة الوطنية 2030، ومئوية الإمارات 2071، وذلك لتعزيز فعالية وكفاءة وتأثير الخدمات المجتمعية والإنسانية والتغلب على التحديات لتلبية احتياجات الأفراد وتمكينها من بناء قدراتها، وهو عبارة عن نظام إلكتروني تم ابتكاره من قبل الدائرة، في حين يقوم برنامج المرصد الاجتماعي برصد أهم الإحصائيات كنتائج من الدراسات الاجتماعية لمستفيدي الإعانات الاجتماعية، من خلال التعرف على أبرز النتائج والمشكلات ليتم وضع حلول تعالج المشكلة، وذلك لتعزيز فعالية وكفاءة وتأثير الخدمات المجتمعية والإنسانية، والتغلب على التحديات لتلبية احتياجات الأفراد وتمكينها من بناء قدراتها.

إلى ذلك، فقد أطلقت الدائرة جائزة القلب الأخضر وهي جائزة تستهدف كبار السن من عمر 60 سنة فما فوق، وقالت علياء السوقي: نسعى من خلال الجائزة إلى إحداث تغيير جوهري وجذري في طبيعة أسلوب الحياة في المجالات الثقافية، والصحية، والاجتماعية، والمهنية لكبار السن، من خلال تحفيزهم وحثهم للحفاظ على صحتهم والاندماج المجتمعي، أما منصة المسؤولية المجتمعية فهي منصة إلكترونية تتيح للجهات والأفراد المساهمة في المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المشاريع التي تطرحها الدائرة في مجال التكافل الاجتماعي على مدار العام، وتتيح لها طرح مشاريعها المجتمعية التي تخدم المجتمع وأفراده كالمساهمة في حل مشكلة ما تواجه شريحة فيه أو المساهمة في تنمية المجتمع لتحسين المستوى المعيشي لأفراده، وتقديم رعاية للإحداث والفعاليات والأنشطة التي تقام في المجتمع في مختلف المجالات، وكذلك تتيح للجهة دعم الأعمال والفرص التطوعية التي تخدم المجتمع كالمساهمة في حل مشكلة ما تواجه شريحة فيه أو المساهمة في تنمية المجتمع لتحسين المستوى المعيشي.

وحول منصة المسؤولية المجتمعية، أوضحت السوقي، إنها عبارة عن منصة إلكترونية تتيح للجهات والأفراد المساهمة في المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المشاريع التي تطرحها الدائرة في مجال التكافل الاجتماعي على مدار العام.

وقالت علياء السوقي: لقد أطلقت الدائرة أيضاً مشروع الأداء الرقمي للموظف وهو عبارة عن نظام إلكتروني يرصد إنجازات موظفي الدائرة للمهام الروتينية ويتم تقييمها إلكترونياً، وذلك لإيجاد طرف أكثر كفاءة وابداعية لاستخدام الموارد الطبيعية والمالية والبشرية والتكنولوجية لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية.

كما تم إطلاق المنصة الإعلامية الرقمية، وهي عبارة عن نظام يتم من خلاله تقديم طلب من قبل الإعلاميين والصحفيين لطلب المقابلات والتقارير والتصريحات والإحصائيات والأخبار من قبل القسم المختص، ويتم الرد عليهم خلال 48 ساعة.