قائد شرطة الفجيرة يدشن مسار الفحص الفني للمركبات الخفيفة بمحطة أدنوك

دشن سعادة اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، مركزاً جديداً لتقديم الخدمات المتكاملة الخاصة بفحص وتسجيل المركبات الخفيفة داخل محطة أدنوك في منطقة النهضة بمدينة الفجيرة، وذلك من خلال مسارين اثنين يقدمان خدمات الفحص والتسجيل.

حضر التدشين العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام، والعميد الدكتور علي راشد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد جمعة سالم الزحمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة، وعلي مبارك الهلالي نائب رئيس دائرة العناية بالمركبات، وهلال محمد الحارثي مدير إدارة الفحص الفني للمركبات، وجاسم الياسي مدير مراكز الفحص الفني في الإمارات الشمالية، وعدد من الضباط وموظفي شركة أدنوك للتوزيع.

وبهذه المناسبة، قال اللواء محمد بن غانم الكعبي إن تدشين محطة فحص المركبات يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، واستكمالاً لخطة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين شرطة الفجيرة وشركة أدنوك التي تهدف إلى توفير الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين عبر تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة والتميز لفحص وتسجيل المركبات.

وأضاف أن المركز الجديد لشركة "أدنوك للتوزيع" يقدم مجموعة من الخدمات لفحص المركبات الخفيفة لأغراض التسجيل وتجديد الملكية والتصدير وغيرها من الخدمات الأخرى.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" للتوزيع: "نفخر بمواصلة ترسيخ علاقتنا المثمرة مع شرطة الفجيرة وتعزيز جهودنا المشتركة من خلال افتتاح مركزنا الجديد للفحص الفني للمركبات الخفيفة في الإمارة، وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الحكومية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات حيث نحرص دوماً على تلبية احتياجات عملائنا المتطورة والمتنامية باستمرار وتعزيز رضاهم عن الخدمات التي نقدمها لهم بأعلى معايير الجودة والتميز".

وأضاف: "نثق تماماً بأن هذا التعاون سيمكننا من توسيع نطاق خدماتنا وتسهيل حصول عملائنا على مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات بما يسهم في ترسيخ مكانة "أدنوك للتوزيع" كشركة مفضلة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة".