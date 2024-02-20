تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وجامعة إيطالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة لويس جويدو كارلي، إحدى الجامعات البارزة في مجال السياسة والدراسات الدولية، بهدف تعزيز التبادل الطلابي، وتبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في استضافة الأحداث والمؤتمرات.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والبروفيسور جيوفاني أورسينا، عميد المدرسة الحكومية في جامعة لويس جويدو كارلي، بحضور عبدالله علي السبوسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

تم توقيع هذه المذكرة خلال دورة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في روما، والتي شارك فيها طلاب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. ويأتي هذا التعاون مع جامعة لويس جويدو كارلي، والمصنفة ضمن أفضل 15 جامعة على مستوى العالم، وفي المرتبة الثانية بأوروبا وفقاً لتصنيف كيو إس للجامعات العالمية، في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز التميز الأكاديمي وجهود التعاون الدولي بين الجامعتين.