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العور يكرم الفائزين بجائزة «الموارد البشرية والتوطين للريادة المؤسسية»

عبد الرحمن العور خلال التكريم (من المصدر)
21 فبراير 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

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كرم معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الفائزين بالدورة السادسة من جائزة «وزارة الموارد البشرية والتوطين للريادة المؤسسية»، والبالغ عددهم 50 موظفاً ووحدة ادارية بمختلف فئات الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى نشر الوعي بمبادئ التميز وأهميته في دعم عجلة الريادة، وخلق بيئة عمل تنافسية تحفز الموظفين وتشجعهم على الإنجاز، وتعزيز تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة التي تركز على إسعاد المتعاملين، وتنمية القدرات اللازمة لدعم ودفع محركات التميز بالوحدات التنظيمية كافة في الوزارة. كما تهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء للأفراد والوحدات التنظيمية، ما يصب في صالح ريادة أهداف الوزارة، ودعم التوجهات الطموحة لدولة الإمارات، ومركزها العالمي في سوق العمل، ومجالات العمل الحكومي المتميز، والابتكار والإنجاز. وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور: «تشكل الجائزة انعكاساً وترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ التميز بمنظومة العمل الحكومي، لتكون نهجاً دائماً لجميع الأعمال بالارتكاز إلى ثقافة الإبداع والابتكار وترسيخ أسس منظومة عمل متكاملة تحقق الإنجازات وتصنعها، وتواكب التطورات، وترتقي بدولة الإمارات للمكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً».

عبد الرحمن العور
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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