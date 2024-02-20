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ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية الصحة النفسية في المجتمع

ولي عهد الفجيرة خلال حضوره المجلس (وام)
21 فبراير 2024 01:25

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع، لدورها المحوري في تكوين مجتمع صحي وإيجابي ينهض بالوطن ويرتقي بدعائم تطوره. جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة، ثانية جلسات «مجلس محمد بن حمد الشرقي» بعنوان الصحة النفسية وأثرها على جودة الحياة، التي قدمها الدكتور عادل سجواني استشاري طب الأسرة في مستشفى «ميديكلينيك باكفيو» بدبي.
وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تسلط الضوء على صحة الأفراد، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز أهداف الدولة وتحقيق استدامتها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.
وتحدث الدكتور عادل سجواني، خلال حديثه في الجلسة، عن مفهوم الصحة النفسية من الناحية الطبية، والفرق بين الصحة النفسية والمرض النفسي، والعوامل المؤثرة في الصحة النفسية للفرد والمجتمع، كما تحدث سجواني عن تطبيقات عملية تسهم في تعزيز مفهوم الصحة النفسية على مستوى الفرد والأسرة. 

ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
الصحة النفسية
محمد بن حمد الشرقي
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