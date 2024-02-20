وفد "الأوقاف وإدارة أموال القصر" بدبي يلتقي وزير الأوقاف المصري بالقاهرة

التقى معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي بديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك للوقوف على تجربة "أوقاف دبي" في إدارة وتنمية أصول الوقف وتعظيم عوائده واستثمارته.

واطلع المطوع يرافقه محمد علي الكمزاري مدير الاتصال المؤسسي بالمؤسسة خلال اللقاء على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة وتنمية مال الوقف واستعرض مشروعات المؤسسة الوقفية واستثماراتها الخيرية والتجربة الوقفية لإمارة دبي وسبل إدارة واستثمار الأصول الوقفية وفق أفضل الممارسات التي تضمن الوصول إلى العائد الأمثل وسلط الضوء على أبرز المشروعات الوقفية التي تديرها المؤسسة.

ونوه إلى أن المؤسسة حريصة على الاستفادة من التجارب الوقفية لمختلف الجهات الوقفية حول العالم للوصول إلى أفضل النتائج في إدارة واستثمار أصول الوقف بما يضمن تعظيم العوائد والحفاظ التام على رأس المال وإدخال مشروعات وقفية جديدة تنسجم مع التطور الحضاري الذي يشهده العالم.. مشيدا في هذا الصدد بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره إلى جانب جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير داخليا خارجيا.