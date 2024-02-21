جبل جيس برأس الخيمة يسجل 5.1 درجة مئوية صباح اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي: 5.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 5.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:30 UAE Local time. pic.twitter.com/6K4A1IjdfW— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 21, 2024