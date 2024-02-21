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جبل جيس برأس الخيمة يسجل 5.1 درجة مئوية صباح اليوم

جبل جيس برأس الخيمة يسجل 5.1 درجة مئوية صباح اليوم
21 فبراير 2024 09:00

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي: 5.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
جبل جيس
الأرصاد
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