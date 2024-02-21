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بلدية أبوظبي تنظم ورشة للسلامة في المسالخ

بلدية أبوظبي تنظم ورشة للسلامة في المسالخ
21 فبراير 2024 14:11

ضمن جهودها لتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية وسبل الوقاية في المسالخ التابعة لها، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات البلدية- إدارة الصحة العامة، ورشة تثقيفية توعوية للقصابين العاملين في كل من: المسلخ الآلي في جزيرة أبوظبي، مسلخ بني ياس، مسلخ الشهامة الآلي، مسلخ الوثبة الآلي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتحسين معايير الصحة والسلامة في المسالخ التابعة للبلدية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين فيها وأفراد المجتمع بشكل عام.

وتم خلال الورشة توعية القصابين بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها في المسالخ، كما تمت توعيتهم بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها والحفاظ على سلامتهم من أية المخاطر يمكن حدوثها، والتنبيه بضرورة استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة مثل القفازات والنظارات الواقية والأقنعة، والتأكد من التهوية الجيدة لأماكن العمل، والتعامل الآمن مع المعدات والأدوات الحادة، بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب على سبل السلامة للعاملين في المسالخ.

وتخللت الورشة جلسة نقاشية شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث تم خلالها استعراض تجارب سابقة ومناقشة أفضل السبل للتعامل معها، كما تم تقديم العديد من التوصيات التوعوية المفيدة للقصابين والعاملين في المسالخ بهدف تعزيز سبل السلامة والتشجيع على اتباع ممارسات العمل الآمنة.

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كما تضمنت الورشة أنشطة تدريبية عملية للقصابين المشاركين، حيث أتيحت لهم الفرصة لمحاكاة الإجراءات السليمة والتدابير الآمنة الواجب اتباعها في بيئة العمل، بهدف تعزيز الوعي والمهارات لديهم لاتباع الممارسات العملية السليمة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية أبوظبي
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