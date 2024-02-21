منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان في عشق آباد تعزيز التعاون بين البلدين

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة - في مقر مجلس الوزراء في العاصمة التركمانية عشق آباد - فخامة سردار بردي محمدوف، رئيس تركمانستان الصديقة.

ونقل سموه في بداية اللقاء إلى فخامة رئيس تركمانستان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخالص تمنياته لتركمانستان قيادة وحكومة وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار في ظل ما يوليه سموه من حرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والرقي بها نحو آفاق أوسع، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار والتقدم لشعبيهما.





من جانبه، حمل فخامة رئيس تركمانستان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وأشاد فخامته بما يجمع البلدين من علاقات متميزة ترسخت عبر عقود والتي تقوم على الاحترام المتبادل وتوافق الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون في جميع المجالات التي تصب في صالح البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وذلك في ظل حرص قيادتي البلدين على دعمها والإرادة المشتركة في تعزيز علاقاتهما والمُضي بها نحو تطوير التعاون البناء، خاصة في القطاعات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والابتكار، وغيرها من المجالات التي تتسق مع أولويات التنمية في دولة الإمارات وتركمانستان.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس تركمانستان وشعبها على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة اللذين حظي بهما خلال زيارته إلى بلدهم الصديق.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل إلى العاصمة عشق آباد في زيارة لتركمانستان، وكان في استقباله في المطار الرئاسي معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، وعدد من كبار المسؤولين في تركمانستان.