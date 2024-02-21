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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 فبراير 2024 17:06

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/سو يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ،ويحدث المد الأول عند الساعة 02:07 ، والجزر الأول عند الساعة 18:53والجزر الثاني عند الساعة 06:11.

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و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والمد الثاني عند الساعة 21:52، والجزر الأول عند الساعة 15:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:50.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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