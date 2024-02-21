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علوم الدار

ضمن "عملية الفارس الشهم 3"... دخول 11 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى غزة

ضمن "عملية الفارس الشهم 3"... دخول 11 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى غزة
21 فبراير 2024 19:22

دخلت صباح اليوم قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.
وتتألف القافلة من 11 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 240 طناً من المساعدات الإنسانية تتضمن كسوة الشتاء، وخيماً، ومستلزمات العائلة، ومواد غذائية، ومستلزمات طبية.
وتواصل دولة الإمارات ، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية حتى 20 فبراير الجاري، أكثر من 15809 أطنان، وجرى إرسال 165 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5423 حالة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أنشأت 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

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المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
قطاع غزة
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