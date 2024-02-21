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رئيس الدولة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»

رئيس الدولة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
21 فبراير 2024 21:54

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يزور الدولة لحضور بطولة «كأس العالم لكرة القدم الشاطئية  الإمارات 2024» والتي تقام في دبي.
 تناول اللقاء  الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي،  علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة في تنظيم البطولات الرياضية العالمية، وسبل دعم هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.

 كما تطرق اللقاء إلى بطولة «كأس العالم لكرة القدم الشاطئية  الإمارات 2024» وما يتوفر لها من أسباب النجاح خاصة على مستوى البنية التحتية والتنظيم، إلى جانب التعاون بين الجهات الإماراتية المعنية و«فيفا».
 وأكد صاحب السمو رئيس الدولة الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات للرياضة وموقعها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشدداً على الدور المهم للمنافسات الرياضية العالمية في تحقيق التقارب والتعارف بين شباب العالم بمختلف فئاته، وغرس القيم لديهم، وتعزيز روح المنافسة الرياضية بينهم. 
من جانبه، ثمن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مستوى التعاون والتنسيق بين الاتحاد ودولة الإمارات، مشيداً بالبنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تمتلكها الدولة وتؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية في مجال كرة القدم.

 

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 حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة المنظمة العليا مدير البطولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
الفيفا
جياني إنفانتينو
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