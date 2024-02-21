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علوم الدار

ضمن عملية الفارس الشهم 3.. افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

ضمن عملية الفارس الشهم 3.. افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
21 فبراير 2024 22:44

افتتح اليوم مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الإمارات الميداني في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحاجة الملحة لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من أحدث الأجهزة الطبية في مجال علاج وتقويم العظام، وتوفير وتصنيع أطراف صناعية ذات جودة عالية، وإعادة تأهيل المرضى، لكي يكونوا أشخاصاً منتجين، قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.

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وسيعمل المركز وفق عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بأخذ القياسات لتصنيع الطرف الصناعي بعدها مرحلة التصنيع وفي المرحلة الأخيرة العلاج الطبيعي وتأهيل المصابين، وتم في اليوم الأول أخذ المقاسات لعدد 36 حالة تمهيداً لعملية تصنيع الأطراف الصناعية لهم، ومن المتوقع أن تصل الأعداد خلال أيام إلى أكثر من 100 حالة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
قطاع غزة
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