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علوم الدار

مفوض شرطة هونج كونج: القمة الشرطية مُستقبل العمل الشرطي

سيو تشاك يي
22 فبراير 2024 01:01

دبي(الاتحاد)

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أكد سيو تشاك يي (ريموند)، مفوض شرطة هونغ كونغ، أن القمة الشرطية العالمية ليست مجرد حدث، إنما ركيزة أساسية في مستقبل العمل الشرطي، نظراً لتطرق القمة لجلسات رئيسة ونقاشية ومعارض مُتخصصة تعرض أحدث الحلول التقنية لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، لافتاً إلى أن القمة تُعد حدثاً فريداً من نوعه وغير مسبوق، يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر منصة شاملة للمتخصصين في مجال إنفاذ القانون حول العالم.
ويُشارك مفوض شرطة هونغ كونغ، في جلسة رئيسة لعدد من قادة الشرطة في العالم، لتسليط الضوء على مهارات وخصائص القيادة الفعالة في مجال إنفاذ القانون، والممارسات اللازمة لتنفيذ واستدامة برامج تنمية المهارات القيادية، وأفضل الممارسات لتطوير القادة الفعالين، وهي إحدى جلسات القمة الشرطية العالمية المنعقدة في نسختها الثالثة، بين 5 و7 من شهر مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً».

هونج كونج
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