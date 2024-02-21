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وفد من «الحرس الوطني» يزور «الطوارئ والأزمات أبوظبي»

وفد من «الحرس الوطني» يزور «الطوارئ والأزمات أبوظبي»
22 فبراير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من قيادة الحرس الوطني برئاسة العميد الركن أحمد حسن الزعابي، نائب قائد الحرس الوطني، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، حيث كان في استقباله ناصر حميد النعيمي، مدير عام المركز بالإنابة.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والإجراءات الاستباقية التي يعتمدها المركز لإعداد الاستراتيجيات والخطط لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودوره في العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع مختلف الجهات، لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابةً للطوارئ والأزمات.
واستمع الوفد الزائر لشرح حول أنشطة وبرامج المركز لتعزيز الجاهزية للازمات على مستوى إمارة أبوظبي، واستعرض آليات التنسيق وتوحيد إجراءات رفع وتطوير قدرات الاستجابة، واطلع أيضاً على مشروع منصة إدارة الأزمات التي تقوم بتوجيه المعلومات المهمة في الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرار والاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في التعامل مع سيناريوهات مختلفة لحالات الطوارئ بشكل أكثر فعالية.
واطلع الوفد أيضاً على مبادرات المركز لإدارة وتقييم المخاطر من خلال إعداد خطط استجابة لمخاطر معتمدة ومحتملة، بناءً على الدراسات والبحوث، لضمان التعامل معها وتقليل تداعياتها، وجهوده لتحسن مستوى الوعي بالمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال من خلال عقد ورش عمل لكافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

الحرس الوطني
الطوارئ والأزمات
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