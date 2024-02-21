5 توصيات في ختام مؤتمر مكافحة جرائم الملكية الفكرية

دبي (الاتحاد)

أصدر المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ختام فعالياته وجلساته لليوم الثاني، 5 توصيات لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، تمثلت في ضرورة تعزيز جهود التعاون والشراكة بين الدول لمكافحة الجرائم المُنظمة بشأن الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تكثيف الجهود التوعوية في المجتمع لترسيخ مفهوم حقوق الملكية الفكرية، وجعله جزءاً من المنظومة التعليمية والتدريسية في المجتمعات بين النشء، وتطويع التكنولوجيا والأدوات التقنية لخدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وأخيراً توحيد الجهود العالمية ضمن منظومة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، للخروج بنتائج قيمّة تواكب التحديات المُستمرة.

جاءت هذه التوصيات في ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي، والذي أقيم تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، «بعنوان الكشف عن القدرات المستقبلية»، في فندق بلازو فيرساتشي دبي، بتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

واستهل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني، بتقديم ملخص لأعمال اليوم الأول وجلساته وورش عمله، وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بجلسة رئيسة بعنوان، «الملكية الفكرية والمستقبل».

وتلا الجلسة الرئيسة، جلسة بعنوان «قصص نجاح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وتضمن المؤتمر جلسة بعنوان، «توسيع حدود إنفاذ القانون»، واختتم المؤتمر فعالياته بحلقة نقاشية.