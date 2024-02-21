مهرجان العين للزهور يطبق معايير الاستدامة في حديقة الجاهلي

إيهاب الرفاعي (العين)

يطبق مهرجان العين للزهور في حديقة الجاهلي، معايير الاستدامة، حيث إن 70% من المواد المستخدمة قابلة لإعادة التدوير والإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.

وحرصت بلدية العين على توفير باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج المتنوعة التي تلامس اهتمام الآلاف من عشاق الطبيعة والسحر والجمال، الذين توافدوا على موقع المهرجان الذي يستمر حتى 14 مارس المقبل للاستمتاع بما يتضمنه المهرجان من فقرات متنوعة ومختلفة.

وشهد المهرجان أكبر باقة زهور نفذتها البلدية وتم تسجيلها في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر باقة زهور طبيعية في العالم، وذلك على مساحة تبلغ 49 متراً، وتضمنت أكثر من 7 آلاف زهرة متنوعة بارتفاع 7 أمتار.

وأوضح خليفة السعدي، رئيس قسم الشؤون الإعلامية ببلدية العين، أن مهرجان العين للزهور نجح في أن يضفي مزيداً من المتعة والسعادة والبهجة لزوار المهرجان من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار، حيث حرصت بلدية العين على اختيار باقة متنوعة من الفعاليات المقدمة للجمهور، والتي تلامس اهتماماتهم، وهو ما انعكس على عدد الزوار المتزايد، الذين يتوافدون بشكل يومي للاستمتاع بالمهرجان، سواء من داخل مدينة العين أو خارجها.

وأضاف السعدي: إن مهرجان العين للزهور في نسخته الجديدة اختلف عن النسخ الماضية بالعديد من الاختلافات، أهمها تسجيل أكبر باقة زهور طبيعية في العالم ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي نجحت البلدية في تنفيذها ضمن فعاليات المهرجان، كما شهد المهرجان هذا العام أيضاً تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات المختلفة المصاحبة للمهرجان، بجانب التشكيلات المختلفة للزهور والتصاميم المتنوعة التي تم توزيعها بشكل متميز داخل مختلف أرجاء المهرجان، وذلك لإضفاء مزيد من المتعة والبهجة للزوار.

وبين السعدي أن المهرجان يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم 11منطقة ترفيهية وتفاعلية تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع، كما قامت البلدية بزراعة ما يصل إلى مليون زهرة مختلفة الأنواع موزعة على أقسام المهرجان المتنوعة.

كما يتضمن 40 وحدة من المجسمات المصنوعة من الزهور المضاءة، مما يخلق أجواء ساحرة وفريدة من نوعها، كما يحتوي على 11 عملاً فنياً مبتكراً موزعة على أنحاء الحديقة، مما يثري تجربة الزائرين بالفن والجمال.

وأشار السعدي إلى أن بلدية العين حرصت على توفير مجموعة من الخدمات التي تساهم في توفير الأجواء المثالية للزائر للاستمتاع بالفعاليات المقدمة، سواء من خلال توفير استراحات وأماكن للطعام، حيث يتيح المهرجان فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من خلال توفير 30 كشكاً وعربة طعام في المهرجان، إلى جانب توفير منطقة مظللة ممتدة على امتداد 170 متراً، مخصصة لاستراحة العائلات والاستمتاع بجو عائلي ممتع ومريح.

ويستمتع الزائر لمهرجان العين بالعديد من التصاميم والأماكن الرائعة، ومنها منطقة حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ لأول مرة في مدينة العين وتقدم تجربة مميزة لزوارها، من خلال أشكال وتصاميم مضيئة مبتكرة تجذب الزوار خلال الفترة المسائية، بجانب المنطقة التثقيفية التي تساهم في التعريف بأنواع الزهور والحياة الفطرية المرتبطة بها.

تجربة فريدة

يخلق المهرجان تجربة فريدة للزائر من خلال التجوال وسط مسارات محددة ومختلفة الاتجاهات بين الأنواع المختلفة من الزهور بألوانها المتعددة والتي تم تصميمها بطريقة جاذبة، وتنتمي الزهور في المهرجان إلى أنواع مختلفة من الورود وفق توزيع إبداعي للمساحات.