الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهرجان العين للزهور يطبق معايير الاستدامة في حديقة الجاهلي

لوحات فنية من الزهور في مهرجان العين (من المصدر)
22 فبراير 2024 01:01

إيهاب الرفاعي (العين)
يطبق مهرجان العين للزهور في حديقة الجاهلي، معايير الاستدامة، حيث إن 70% من المواد المستخدمة قابلة لإعادة التدوير والإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.
وحرصت بلدية العين على توفير باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج المتنوعة التي تلامس اهتمام الآلاف من عشاق الطبيعة والسحر والجمال، الذين توافدوا على موقع المهرجان الذي يستمر حتى 14 مارس المقبل للاستمتاع بما يتضمنه المهرجان من فقرات متنوعة ومختلفة.
وشهد المهرجان أكبر باقة زهور نفذتها البلدية وتم تسجيلها في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر باقة زهور طبيعية في العالم، وذلك على مساحة تبلغ 49 متراً، وتضمنت أكثر من 7 آلاف زهرة متنوعة بارتفاع 7 أمتار.
وأوضح خليفة السعدي، رئيس قسم الشؤون الإعلامية ببلدية العين، أن مهرجان العين للزهور نجح في أن يضفي مزيداً من المتعة والسعادة والبهجة لزوار المهرجان من مختلف الجنسيات وكافة الأعمار، حيث حرصت بلدية العين على اختيار باقة متنوعة من الفعاليات المقدمة للجمهور، والتي تلامس اهتماماتهم، وهو ما انعكس على عدد الزوار المتزايد، الذين يتوافدون بشكل يومي للاستمتاع بالمهرجان، سواء من داخل مدينة العين أو خارجها.
وأضاف السعدي: إن مهرجان العين للزهور في نسخته الجديدة اختلف عن النسخ الماضية بالعديد من الاختلافات، أهمها تسجيل أكبر باقة زهور طبيعية في العالم ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي نجحت البلدية في تنفيذها ضمن فعاليات المهرجان، كما شهد المهرجان هذا العام أيضاً تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات المختلفة المصاحبة للمهرجان، بجانب التشكيلات المختلفة للزهور والتصاميم المتنوعة التي تم توزيعها بشكل متميز داخل مختلف أرجاء المهرجان، وذلك لإضفاء مزيد من المتعة والبهجة للزوار.

أخبار ذات صلة
خالد عيسى «جبل حفيت» مع العين
سلطان بن حمدان: «عقلية الأبطال» قادت «الزعيم» إلى ربع النهائي

وبين السعدي أن المهرجان يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم 11منطقة ترفيهية وتفاعلية تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع، كما قامت البلدية بزراعة ما يصل إلى مليون زهرة مختلفة الأنواع موزعة على أقسام المهرجان المتنوعة.
كما يتضمن 40 وحدة من المجسمات المصنوعة من الزهور المضاءة، مما يخلق أجواء ساحرة وفريدة من نوعها، كما يحتوي على 11 عملاً فنياً مبتكراً موزعة على أنحاء الحديقة، مما يثري تجربة الزائرين بالفن والجمال.
وأشار السعدي إلى أن بلدية العين حرصت على توفير مجموعة من الخدمات التي تساهم في توفير الأجواء المثالية للزائر للاستمتاع بالفعاليات المقدمة، سواء من خلال توفير استراحات وأماكن للطعام، حيث يتيح المهرجان فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من خلال توفير 30 كشكاً وعربة طعام في المهرجان، إلى جانب توفير منطقة مظللة ممتدة على امتداد 170 متراً، مخصصة لاستراحة العائلات والاستمتاع بجو عائلي ممتع ومريح.
ويستمتع الزائر لمهرجان العين بالعديد من التصاميم والأماكن الرائعة، ومنها منطقة حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ لأول مرة في مدينة العين وتقدم تجربة مميزة لزوارها، من خلال أشكال وتصاميم مضيئة مبتكرة تجذب الزوار خلال الفترة المسائية، بجانب المنطقة التثقيفية التي تساهم في التعريف بأنواع الزهور والحياة الفطرية المرتبطة بها.  
تجربة فريدة 
يخلق المهرجان تجربة فريدة للزائر من خلال التجوال وسط مسارات محددة ومختلفة الاتجاهات بين الأنواع المختلفة من الزهور بألوانها المتعددة والتي تم تصميمها بطريقة جاذبة، وتنتمي الزهور في المهرجان إلى أنواع مختلفة من الورود وفق توزيع إبداعي للمساحات.

العين
الاستدامة
حديقة الجاهلي
الطاقة الشمسية
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
عملية إنقاذ
علوم الدار
الحرس الوطني ينجح في إجلاء مصاب من على متن سفينة
اليوم 23:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©