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علوم الدار

«خيرية الفجيرة» تحصل على شهادة الحوكمة

سعيد الرقباني لدى تسلم الشهادة من فلاديمير شيرني (وام)
22 فبراير 2024 01:02

الفجيرة (وام)

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حصلت جمعية الفجيرة الخيرية على شهادة مواصفة الحوكمة من المعهد البريطاني للمعايير BSI، بعد نجاحها في تطبيق نموذج الحوكمة المستند إلى الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة. ويأتي حصول الجمعية على المواصفة، بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها فريق خبراء ومحكمون دوليون من المعهد البريطاني للمعايير BSI لضمان توافق عمليات الجمعية مع معايير الحوكمة.
وتسلم الشهادة في مقر جمعة الفجيرة الخيرية معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس الإدارة من فلاديمير شيرني، المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير في منطقة الهند والشرق الأوسط، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ويوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، وعمار حسن، مدير تطوير الأعمال بالمعهد البريطاني للمعايير.
توجه معالي سعيد الرقباني بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على الدعم المتواصل المادي والمعنوي لأنشطة الجمعية وبرامجها الخيرية والإنسانية. وهنأ معاليه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الجمعية بهذا الإنجاز المتميز.
من جانبه، هنأ فلاديمير شيرني، إدارة جمعية الفجيرة الخيرية على الجهود المبذولة، وأثنى على الإنجاز المميز، وقال: «إننا سعداء بالعمل مع (جمعية الفجيرة الخيرية) في اعتمادها للمعايير العالمية في إدارة العمل الخيري، وعلى وجه الخصوص اعتمادها لنموذج حوكمة المؤسسات الرائد عالمياً كأول مؤسسة خيرية في الإمارات ودول الخليج العربي والشرق الأوسط تحصل على شهادة مواصفات الحوكمة ISO 37000:2021 من معهد المعايير البريطانية BSI».

الفجيرة
جمعية الفجيرة الخيرية
المعهد البريطاني للمعايير
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