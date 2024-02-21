دعوات لتعزيز التعايش وبناء جسور التسامح في نسيج التنمية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تختتم اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، المنعقد بأبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، ووزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وبمشاركة دولية وعربية كبيرة وقادة دينيين من مختلف العقائد الدينية.

وناقشت الجلسات، خلال اليومين الماضيين، بحث رؤية قيادة التسامح وآفاقه العلمية، وانعكاسه على التنمية والسلام والتعايش بين الحضارات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء العالميين، تبادلوا فيها التجارب التاريخية والاختلافات الحضارية، وبما يحقق التناغم والتعايش الحضاري والديني، والذي يفتح آفاقاً للأجيال، وبناء جسور التسامح في نسيج التنمية المستدامة، وخلق ممرات نحو التأثير والتمكين في المجتمعات العربية والعالمية، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً.

وتم أمس، عقد 7 جلسات علمية ونقاشية، ركزت على التسامح والتنمية والاقتصاد والاستدامة والتعليم والثقافة.

وأكد الدكتور فواز حبال، رئيس المؤتمر، والأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، أن المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح الذي نعتز كثيراً برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لأنشطته كافة، يعقد بأسلوب علمي ممنهج، ويستند على البحث العلمي والتجارب التاريخية والدينية، للوصول إلى رسم أفضل صورة للمستقبل والتعايش بين الحضارات.

وتناول معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في كلمته بجلسة «رؤية لمستقبل متسامح»، دور الإمارات الريادي في تعزيز السلام، مؤكداً أنه لا تنعم الإنسانية بالأمن والسلام والازدهار إلا إذا صنعنا أبطالاً للسلام، وأن يكون أولوية في حياتهم وهذا نهج دولة الإمارات.

من جهته، قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»: إن هذا المؤتمر فرصة للتباحث بين الحضارات للخروج بحلول جديدة ومبتكرة للمشاكل المشتركة التي تواجه البشرية، مؤكداً أن «الإنتربول» تمتلك القوانين كافة لحماية التراث والإرث الدوليين.

وأدارت نهال سعد، مدير مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، جلسة «آفاق القيادة حول التسامح»، وشملت ثلاثة مواضيع: «استكشاف التسامح في القيادة: وجهات نظر وحوار»، و«التسامح كأساس للوحدة والعدالة: وجهات نظر من الجماعة البهائية العالمية»، و«تعزيز كفاءات الحوار الثقافي بين الطلاب من خلال التدريب الأكاديمي في الجامعة».

وتناولت جلسة «آفاق عالمية على السلام والتنمية في سياق التسامح»، 3 مواضيع، الأول عن «تأثير القيادة الأخلاقية على المجتمع»، وتحدث فيها د. إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، وثمن خلال كلمته جهود دولة الإمارات واحتضانها العديد من المؤسسات والحث على السلام والتنمية والتسامح.

وتناول ضرار بلهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات في كلمته بجلسة «آفاق مستدامة: رعاية حضارة للأجيال المستقبلية»، موضوع «دور القادة في تنمية التسامح»، وعرض تجربته الشخصية في بلورة فكرة التعايش، وأن على الجميع إدراك أهمية الإيمان بالتسامح والتعايش، وتناول العديد من الأطروحات التي تعزز هذا المفهوم، واستعراض المواقف الشخصية التي تظهر مدى التسامح وأهميته في حياة البشر، منوهاً بأنه في السابق لم يكن يؤمن بالتسامح، ولكنه أصبح اليوم من المؤيدين لفكرة التسامح والتعايش، فيما عقدت جلسة نقاشية برئاسة د. فواز حبال، رئيس المؤتمر، ناقش موضوع «زراعة الاستدامة: وضع خريطة طريق لحضارة متناغمة»، و«فهم واستغلال الثقة في الساحات الدينية لمعالجة التفاوتات الهيكلية»، و«أسلوب القرآن الكريم في التعبير عن قيم التسامح والحوار الحضاري».

التعليم وحقوق التسامح

أما الجلسة الخامسة من المؤتمر، فبحثت التعليم وحقوق التسامح، برئاسة البروفيسور غانم كشواني، وتناول موضوع «التسامح في التعليم»، السيد بطي الكندي، المستشار في جامعة كندا في دبي، نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي، فيما تحدث كل من الدكتور دانيال رانج، الرابي الدكتور نعومي كاليش، باني دوجال، ومحمد جعفري، عن موضوع «تعزيز التضمين: التعليم والحقوق والتسامح في التركيز»، وتناول بلقاسم الجطاري، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، موضوع «ديناميات مجتمعية إماراتية لترسيخ التسامح الديني»، وتحدثت هبة أبو خوصة، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن موضوع «التناغم في التنوع: تعزيز الفهم العالمي للاستدامة البيئية والعمل المناخي».

وترأس الدكتور فوزي حبال، رئيس المؤتمر، جلسة «آفاق اقتصادية على التسامح»، وطرح خلالها موضوع «الاستثمار عبر الحدود والعلاقات الدولية»، وتضمنت الجلسة عنوان مناقشة «التناغم الاقتصادي: آفاق على التسامح في عالم متعدد الجوانب» وتحدث عنه كل من تاريا كنتولا، آني رونيفيلد، د. رائدان الصقاف، و د. ديفيد مولان، كما تناول د. محمد العدناني، أستاذ نائب مستشار للشؤون الأكاديمية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، موضوع «التسامح وبلاغة التأدب في التواصل الإنساني»، وتحدث نورالدين شوبيد، ود. الحسن الوزاني، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن موضوع «التعايش السلمي في الإسلام والحوار الحضاري.. قراءة في المرتكزات والمشتركات».

وتحت عنوان «التنمية المستدامة والعلاقات في سباق التسامح»، تمت مناقشة عدد من الموضوعات، منها «التسامح عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني»، و«تلاحم القيادة: زراعة التسامح لغد متناغم»، وتحدثت عينات ليفي، باحثة وناشطة اجتماعية متخصصة في المغرب الحديث، عن موضوع «من الشوق إلى الانتماء: عودة الجاليات اليهودية في المغرب من خلال الفضاءات الافتراضية».

اتفاقيات تعاون

كما أبرم مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، على هامش المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك، مع مؤسسة وطني الإمارات وجائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي التكميلي والبديل، كما وقع المركز اتفاقيات تعاون مع كل من، لجنة شنغهاي العالمية لتشجيع الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، واتفاقية مع معهد لوتس هوليستك، كما أبرم المركز اتفاقية أخرى مع مجموعة التحالف.

وتفصيلاً: تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون، بين مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ومؤسسة وطني الإمارات، على هامش المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، ومثل مؤسسة وطني الإمارات، في توقيع هذه المذكرة ضرار بالهول الفلاسي، بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وعن مركز باحثي الإمارات، الأمين العام الدكتور فواز نديم حبال، والدكتور فراس حبال، رئيس المركز، ونائب رئيس مجلس الأمناء، وخالد العلي، أمين السر وعضو مجلس الأمناء، وتهدف هذه المذكرة إلى الشراكة في المجالات المعرفية والبحثية والتعاون في المجالات المشتركة.

جائزة زايد

تم توقيع اتفاقية مع جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي، التكميلي والبديل، ينتج عنها إطلاق أول مجلة علمية محكَّمة عن الطب التكميلي والبديل، في خطوة علمية مهمة نحو البحث العلمي والدراسات المتقدِّمة في هذا المجال، في إطار تعزيز مسيرة البحث الأكاديمي في الدولة، وسيكون الإصدار الأول للمجلة على هامش أعمال الكونغرس الدولي للطب التقليدي والتكميلي، المقرَّر تنظيمه في أبوظبي، في شهر أكتوبر 2024.