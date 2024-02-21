«الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع فرنسا وطاجيكستان

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أوليفييه كاديك، عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج.

حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع البلدين في جميع المجالات، وأهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البرلمانين الصديقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تمت مناقشة الأوضاع الحالية في المنطقة، وضرورة لعب الدبلوماسية البرلمانية دوراً إيجابياً وبناءً فيها.

من جهة أخرى، التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية والوفد المرافق له، أمس معالي محمدت وير زوكيرزودا، رئيس مجلس النواب بجمهورية طاجيكستان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مع التأكيد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور طارق حميد الطاير أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان تشهد نمواً، خاصة على الصعد الثقافية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تنمية علاقاتها مع مختلف دول العالم.

من جهته، أشاد معالي محمدت وير زوكيرزودا، رئيس مجلس النواب بجمهورية طاجيكستان بالتقدم والتطور الذي تشهده دولة الإمارات في شتى المجالات، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية، وقال: إن العلاقات بين البلدين تاريخية، وتنبع من التفاهم المتبادل والتعاون على مختلف المستويات، وإن البلدين وقعا 27 وثيقة تعاون تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

حضر اللقاء كل من: فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.