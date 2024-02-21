تدشين حملة مكافحة الاحتيال الإلكتروني في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، باعتباره واحداً من المخاطر الأمنية التي تشكل تهديداً على أفراد المجتمع، لا سيما في ظل الثورة المعلوماتية، وما يرتبط بها من مخاطر الاستخدام غير الآمن للشبكة المعلوماتية في تهديد الأصول والبيانات المعلوماتية، وهو ما يقتضي ضرورة تعزيز الوعي ‏بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية على اختلاف وسائلها وتعدد قنواتها.

وأوضح العقيد حمد العوضي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، أنه تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى نشر التوعية الأمنية على نطاق واسع، تعزيزاً للأمن والأمان، دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة - فرع التوعية والحملات الإعلامية، حملتها الإعلامية التوعوية والأمنية لمكافحة «الاحتيال الإلكتروني»، بتقديم مجموعة من النصائح والتوجيهات لحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحية الاحتيال الإلكتروني، وذلك بالتأكيد عليهم بضرورة عدم الرد على أرقام المكالمات المشبوهة أو مجهولة المصدر، وتجنب فتح الرسائل الإلكترونية المشكوك بها، وعدم الوثوق إطلاقاً في رسائل البريد الإلكتروني التي تنطوي على تحذيرات أو تدعو للتواصل عبر المواقع المزيفة أو التوظيف أو العروض الوهمية والتأكد من مدى أمان ومصداقية المواقع إن كانت بالفعل آمنة.

وناشدت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، وأرقام البطاقات الائتمانية، وأرقام الحسابات سواء البريدية أو المالية في البنوك والمصارف، وتجديد واستبدال كلمات السر الخاصة بجميع الحسابات بصورة دورية، مع تجنب التجاوب مع المكالمات غير الموثوقة التي تطلب معلومات بنكية أو تغري بربح جائزة مالية أو عروض خصومات للسلع عبر المواقع الإلكترونية، وأنه في حال التعرض للاحتيال الإلكتروني على المستخدم عدم الخضوع لأي تهديد أوتقديم أي تنازلات للمحتال، والإبلاغ فوراً إلى البنك أو المصرف الذي يتم التعامل معه مع إبلاغ الشرطة لاتخاذ التدابير الأمنية، والإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الأمن والأمان.