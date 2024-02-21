«استشاري الشارقة» يطلع على جهود «ربع قرن»

الشارقة (وام)

اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لثلاث مؤسسات تتبع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسات في إعداد وتنمية الأجيال الواعدة والمبدعة، من خلال الأنشطة والبرامج التي تقدمها، بهدف تنمية مهارات وقدرات الأجيال من المنتسبين في مراحلهم العمرية كافة.

وأبدت اللجنة سعادتها باستكشاف الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تقدمها وتضاف إلى سلسلة البرامج الرامية لتعزيز مهارات وقدرات الأطفال والشباب في مختلف مراحل حياتهم، ما يعكس التزام هذه المؤسسات بتقديم تجربة شاملة ومتميزة، مشيرة إلى أن خطط وبرامج مؤسسة ربع قرن تأتي في إطار تحقيق رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة في بناء جيل وطني متميز وملهم.

ضم الوفد الزائر كلاً من شيخة علي النقبي رئيسة اللجنة، وعدداً من الأعضاء، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي، أمينة سر اللجنة، وإسلام الشيوي، الخبير الإعلامي.