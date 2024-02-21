«الموارد البشرية والتوطين»: 430 ألف زيارة تفتيشية وبرامج لتوعية مليوني عامل

دبي (الاتحاد)

حقق فريق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أداءً مميزاً خلال عام 2023، عبر منظومة الرقابة والتوعية، حيث تم بموجبها تنفيذ أكثر من 430 ألف زيارة تفتيشية وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، أسفر عنها ضبط أكثر من 75 ألف مخالفة، وتوعية أكثر من مليوني عامل وما يتجاوز 9 آلاف صاحب عمل، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على مرصد سوق العمل. وثمنت الوزارة في بيان صحفي «التزام الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص بتشريعات سوق العمل، الأمر الذي يؤكد وعي أصحاب العمل بأثر هذه التشريعات، لا سيما من حيث استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية».

وأوضحت الوزارة أن «قطاع التفتيش يتبنى العديد من الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي خلاف ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، بالإضافة إلى احترام القانون من قبل القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات».

وأشارت إلى أن «التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها».

وأشار مرصد سوق العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أنه من بين أبرز المخالفات التي ضبطت خلال العام الماضي، والبالغ عددها أكثر من 75 ألف مخالفة، 1077 شركة خالفت قرارات وسياسات التوطين، بما فيها التوطين الصوري، والتحايل على مستهدفات التوطين منذ منتصف 2022، بالإضافة إلى تسجيل 55 مخالفة بشأن ممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص صادر من الوزارة خلال عام 2023، منها خمسة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تم إغلاقها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما شملت المخالفات إحالة 509 شركات إلى النيابة العامة لعدم ممارستها النشاط الذي حصلت على ترخيص لمزاولته وإغلاقها دون تسوية أوضاع العاملين لدى هذه الشركات.

وفرضت الوزارة غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية، ومن أبرزها حوالي 33 ألف حالة عدم الالتزام بسداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، وأكثر من 1200 حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة و76 حالة لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة، فضلاً عن 185 حالة عدم التزام بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من عام 2023، و30 حالة لعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، بالإضافة إلى ثلاث حالات لتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام وغيرها من المخالفات. واستقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 1500 بلاغ عبر القنوات التي وفرتها لأفراد المجتمع لتعزيز الدور الرقابي في سوق العمل بالتبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وللتأكد من التزام الشركات بتشريعات العمل وأنظمة الوزارة.

ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب العمل، أطلقت خدمة استباقية جديدة تتيح لأصحاب العمل تقييم شركاتهم ذاتياً من خلال التطبيق الذكي للوزارة، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصة الإلكترونية، حيث تتميز هذه الخدمة بسهولة التقديم عليها، وسرعة إنجاز التقييم المطلوب للشركة دون الحاجة لوجود زيارة تقييمية، أو دفع رسوم إضافية، مما يضمن سرعة الحصول على الخدمة، وتم خلال عام 2023 استلام 770 طلباً للتقييم الذاتي للشركات لمعاملات الحصة الإلكترونية.

وسعت الوزارة خلال عام 2023 نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الحكومية من خلال تنفيذ أكثر من 1000 زيارة ميدانية وحملة تفتيشية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أبرزها الحملات المشتركة لمتابعة السكنات العمالية وقطاع توصيل الطلبات والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية.

وفي خطوة نوعية لحماية سائقي دراجات توصيل الطلبات من أشعة الشمس والانهاك الحراري خلال أشهر الصيف، أعلنت الوزارة العام الماضي عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

مبادرة «Future Friday»

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضمن فعالياتها في شهر الابتكار، مبادرة Future Friday، وهي عبارة عن سلسلة جلسات عصف ذهني، تنظم بشكل دوري، أيام الجمعة، بهدف الاطلاع على الممارسات الرائدة في مجال الموارد البشرية، والتي من شأنها التسريع في تصميم مستقبل الموارد البشرية في الدولة، والحكومة الاتحادية خصوصاً.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى الوقوف على أفكار الموظفين التي تدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لمتعامليها، وتطوير أنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث يلتقي فيها مدير عام الهيئة بمجموعة من الموظفين في كل مرة.