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علوم الدار

«بيورهيلث» تحصد لقب «أفضل شركة رعاية صحية للعام»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
22 فبراير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، على لقب «أفضل شركة رعاية صحية للعام» في حفل جوائز أريبيان بزنس للإنجاز 2024. 
وقال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة بيورهيلث: «يشرّفنا أن نحظى بهذا التكريم خلال حفل جوائز (أريبيان بزنس)، حيث يعد قطاع الرعاية الصحية من أهم وأبرز القطاعات الديناميكية والحيوية في المنطقة، ونحن فخورون بأن نكون ركيزة أساسية في رحلة نمو الرعاية الصحية في دولة الإمارات.
ونلتزم في (بيورهيلث) برفع معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية، وتبني وتوفير الحلول المتقدمة للرعاية الصحية، وتطوير علم إطالة العمر، بما يتماشى مع رؤيتنا الرامية إلى قيادة مستقبل الرعاية الصحية من العاصمة أبوظبي إلى العالم كله. لقد شهدنا عاماً استثنائياً ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات خلال هذا العام».
وجرى اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم متميزة ضمت مجموعة من كبار الخبراء والمختصين والأكاديميين في الشرق الأوسط، كما تم تدقيقها من لجنة خارجية لضمان نزاهة عملية التحكيم وشفافيتها.
 جرى الإعلان عن الفائزين ضمن حفل أُقيم في فندق أتلانتس ذا رويال، بمشاركة شخصيات بارزة من مختلف القطاعات في المنطقة للاحتفاء بالأداء الاستثنائي الذي أظهره الأفراد والمؤسسات على مدار السنة الماضية.

بيورهيلث
الرعاية الصحية
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