150 منشأة صحية تقدم خدمات «افحص» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قال مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، إن أكثر من 150 منشأة صحية منتشرة في مختلف أنحاء الإمارة توفر خدمات برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص» لكافة حاملي بطاقة «ثقة» ممن تبلغ أعمارهم ما بين 18 و75 عاماً، مشيراً إلى إمكانية حجز موعد أو زيارة أي من المنشآت التي تُقدم خدمات الفحص، بما في ذلك المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومجموعة M42، وإن أم سي للرعاية الصحية، ميديكلينيك الشرق الأوسط، وبرجيل القابضة.

ويُعد برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص» برنامجاً صحياً متكاملاً، وهو أحد المتطلبات الأساسية لمواصلة الاستفادة من منافع بطاقة «ثقة» كافة. ويساهم البرنامج في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات الأكثر شيوعاً وصحة الفم والأسنان وصحة العظام والصحة النفسية. وتتضمن الفحوص تقييماً شاملاً للمخاطر الصحية بناءً على استبيان صحي عام، ونتائج الفحوص السريرية الشاملة.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «يُعتبر برنامج الفحص الدوري الشامل - افحص من أهم المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للصحة؛ نظراً إلى دوره المحوري في الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم الرعاية والإجراءات الاستباقية التي تُعزز النتائج العلاجية. وهنا، نجدد دعوتنا لحجز موعد وإتمام إجراءات الفحص التي تستغرق ما بين ساعتين و4 ساعات، وهي المدة التي يمكن للفرد استثمارها من أجل حياة أكثر صحة وعافية».

وأشارت الدكتورة أسماء الهلسة، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط: «نحرص في الخدمات العلاجية الخارجية على تحسين صحة وعافية المجتمع، وذلك من خلال برامج الفحوص الوقائية الاستباقية، بالتعاون مع شركائنا في دائرة الصحة بأبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، لذا قمنا بتسهيل إجراءات برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص»، وسهّلنا الوصول إليها عبر شبكة مراكزنا. نشجع جميع حاملي بطاقة ثقة على حجز مواعيدهم والتأكد من حفاظهم على صحتهم وصحة أحبائهم».

ومن جانبها، قالت صفية المقطري، نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في M42: «تفخر M42 بالمشاركة في برنامج الفحص الدوري الشامل (افحص) بإمارة أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة منذ أوائل عام 2022، ونحن في M42 ملتزمون بضمان صحة وعافية أفراد المجتمع من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ولا شك في أن مشاركتنا في البرنامج تعكس تفانينا في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة والمساهمة في تشخيص الأمراض مبكراً والوقاية منها».

كما صرّح الدكتور زكا الله خان، الرئيس السريري في مجموعة أن أم سي، قائلاً: «تتشرف أن أم سي بتقديم برنامج افحص لمرضى ثقة في أبوظبي والعين، إذ تلعب فحوص برنامج (افحص) دوراً جوهرياً في الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة المجتمع، كما تساعد معطيات برنامج (افحص) طبيبك على اكتشاف العلامات التحذيرية للمرض مبكراً، وغالباً قبل ظهور الأعراض، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات طبية مستنيرة في علاج المرض أو الحد من مضاعفاته أو منع تطوره تماماً».

وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»: «تتشرف (ميديكلينيك الشرق الأوسط) باختيارها من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة لتقديم فحوص برنامج “افحص” (IFHAS) لمرضى ثقة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق».

ويُمكن لحاملي بطاقة «ثقة» حجز موعد للاستفادة من برنامج «افحص» والحصول على فحوص مجانية شخصية شاملة وتقييم عام لحالتهم الصحية.

التزام

قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: «نحن فخورون للغاية بكوننا جزءاً من برنامج افحص، وتمثل هذه المبادرة علامة بارزة في التزامنا المستمر بالصحة العامة والرعاية الوقائية في أبوظبي، ونؤمن بأن الكشف المبكر والإدارة الاستباقية للحالات الصحية هما المفتاح لتحسين نوعية الحياة، ونحن ملتزمون بتقديم تجربة متميزة تعكس الاهتمام بالتفاصيل والاعتناء بالصحة الشخصية».