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علوم الدار

سعود المعلا يؤكد على مواكبة مستجدات الخدمات الحكومية

سعود المعلا في صورة جماعية مع وفد «إقامة» أم القيوين (وام)
22 فبراير 2024 01:02

أم القيوين (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بالديوان الأميري، وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، برئاسة اللواء خالد يوسف بن حضيبة، المدير التنفيذي للإدارة. ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالوفد، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة في التواصل مع المتعاملين، مثنياً على الجهود الدؤوبة لفرق العمل على ما بذلته في سبيل الارتقاء بالعمل، وتحقيق التميز في الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات ورؤى المتعاملين. واستمع سموه إلى شرح من اللواء خالد يوسف بن حضيبة، عن آلية العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ضرورة مواكبة التوجهات والمستجدات في مجال تقديم الخدمات الحكومية، مشيداً بمستوى جاهزية فرق العمل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وقدرة موظفيها على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

سعود المعلا
أم القيوين
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
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