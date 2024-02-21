حاكم الشارقة يكلّف «القاسمية» بتنفيذ مدارس للقرآن في أفريقيا

الشارقة (وام)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن تكليف الجامعة القاسمية بتنفيذ مشروع إنشاء مدارس للقرآن الكريم في قارة أفريقيا، تعنى بتحفيظ وتعليم القرآن ورعاية أهله، والاستفادة من خريجي الجامعة في نشر علوم القرآن في بلدانهم من خلال هذه المدارس المصرحة.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال حفل تكريم أصحاب الختمات القرآنية الحصرية التي سجلتها وأنتجتها إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، لتسعة من مشاهير قراء العالم الإسلامي الذين تميزوا بإتقان التلاوة وعذوبة الصوت.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الحفل الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي، مقترح إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالقرآن الكريم، لتقدم من خلالها كافة علوم القرآن وتفسيراته وشؤونه، وتبرز علماءه وقراءه، لتضاف إلى المشروعات والمبادرات التي تقدمها الشارقة في خدمة القرآن الكريم وكافة الشؤون الإسلامية والثقافية.

وأكد سموه أن رعاية القرآن الكريم وأهله وتوقيرهم تقدير للمكانة العظيمة لكتاب الله، والقيمة التي يحملها حفاظ وقراء القرآن، مشيراً إلى أن العناية بالقرآن ليست بوضعه على الصحف وإنما بحفظه في الصدور والعمل بتعاليمه السمحة والمعتدلة التي تؤكد على الخلق الحسن والالتزام بما يرضي الله عز وجل.

وأشار سموه إلى المبادرات القيمة التي نفذتها مؤسسات وهيئات القرآن الكريم في الشارقة، والتي يتمثل نتاجها في زيادة حفاظ كتاب الله، وإعمار المساجد بالذكر، وشرح علوم وتفسيرات القرآن، مشيداً سموه بجهود القائمين على مؤسسات القرآن الكريم في الشارقة.

وثمن القراء دعم واهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لكل ما يتعلق بشؤون القرآن الكريم ودعم أهله، مقدمين شكرهم لسموه على تحقيق حلمهم بتسجيل ختمة قرآنية كاملة محققة ومجودة أخذت السنوات الطوال إلى أن بثت ونشرت ليصل ثوابها القارئ والعاملين عليها والمستمعين.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات إلى أصحاب الختمات القرآنية الذين يعدون من مشاهير قراء العالم الإسلامي المتميزين بإتقان التلاوة وعذوبة الصوت، شاكراً لهم جهودهم وراجياً لهم التوفيق والأجر العظيم.

وتبث الختمات القرآنية المسجلة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وقد أخذت من بعض القراء سنوات طوالاً لإتمامها، وقد مرت الختمة بمراحل عدة في التدقيق والمراجعة أثناء التسجيل وبعده والمراجعة الفنية والمونتاج الصوتي ومراجعة نهائية من قبل مشايخ مجازين بالقراءات العشر، وتم اختيار أصحاب الختمات من بين القراء لحسن أدائهم وتمكنهم من أحكام التجويد الذين سجلوا الختمات برواية حفص عن عاصم.

الحضور

حضر الحفل بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو نائب حاكم الشارقة، كل من الدكتور خليفة الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وجمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، وعبدالله بن يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وسلطان مطر بن دلموك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من المسؤولين.