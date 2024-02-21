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علوم الدار

اختتام مؤتمر آفاق علوم وهندسة المواد في «أميركية الشارقة»

اختتام مؤتمر آفاق علوم وهندسة المواد في «أميركية الشارقة»
22 فبراير 2024 01:02

الشارقة (وام)

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ناقش «مؤتمر آفاق في علوم وهندسة المواد» الذي استضافته الجامعة الأميركية في الشارقة، أحدث التطورات والتقاطعات بين علوم وهندسة المواد، بجانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الأكاديميين والجهات الحكومية ذات الصلة.
كما تم خلال المؤتمر الذي اختتم مؤخراً وجمع أكثر من 250 خبيراً وباحثاً من أكثر من 40 جامعة ومؤسسة من جميع أنحاء العالم، مناقشة سبل تسهيل تبادل المعرفة، وتعزيز فرص التواصل بين المشاركين، من خلال تناول مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل تركيب المواد ومعالجتها، ومواد الطاقة والبيئة، ونمذجة المواد والمحاكاة وغيرها الكثير.
وقال الدكتور علي الناصر، رئيس المؤتمر وأستاذ الفيزياء ومدير مركز أبحاث المواد ومنسق برنامج الدكتوراه في علوم وهندسة المواد في الجامعة الأميركية في الشارقة، إن المؤتمر قدم آفاقاً في علوم وهندسة المواد منصة فعالة للباحثين والمختصين لاستكشاف حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة، وكان من الملهم أن نشهد تبادل الأفكار وتشكيل تعاونات جديدة لديها القدرة على دفع تطورات كبيرة في هذا المجال. وتضمن المؤتمر، الذي نظمه مركز أبحاث المواد في كلية الآداب والعلوم في الجامعة، 8 كلمات رئيسية ومحاضرات ألقاها باحثون وخبراء مرموقون في الصناعة، تطرقوا فيها إلى مواضيع مختلفة مثل هياكل السيليكون النانوية، والعمليات المستحثة بالليزر الفيمتو ثانية والبوليمرات شبه الموصلة للإلكترونيات، وتخلل المؤتمر10 جلسات حوارية فرعية، قدمت للمشاركين لمحة شاملة عن أحدث التطورات والتوجهات البحثية.

الشارقة
الجامعة الأميركية
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