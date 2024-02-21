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ملتقى بجامعة خورفكان للتوعية بمخاطر المخدرات

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
22 فبراير 2024 01:03

الشارقة (وام)

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نظمت كلية الشريعة والقانون في جامعة خورفكان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ونيابة خورفكان الكلية ملتقى تثقيفياً بعنوان «المخدرات بين الواقع والقانون»، وذلك في إطار تعزيز الوعي بخطورة الإدمان وسبل الوقاية منه ودعم الجهود الأمنية والمجتمعية في مكافحة آفة المخدرات. تضمن الملتقى - الذي حضره الدكتور أحمد إبراهيم الشماع، مدير جامعة خورفكان، والعقيد الدكتور علي الكيّ الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين - جلسة حوارية حول طرق الوقاية من المخدرات، وكيفية التصدي للترويج الإلكتروني، ونبذة تعريفية عن قانون المخدرات الجديد، وعقوبة تعاطي الممنوعات، وطبيعة مرض الإدمان، وأهمية مركز التأهيل والدور الرئيسي الذي يقوم به لإعادة تأهيل المدمنين.
محاكاة
شمل الملتقى معرضاً لمحاكاة مسرح الجريمة نظمته إدارة مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لتعريف الطلبة بطرق الكشف عن الأدلة وآلية التحقيق، إلى جانب عرض مباشر لمهارات الكلاب البوليسية، وأهم أساليب التفتيش الأمني.

جامعة خورفكان
المخدرات
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