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سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن العام الصيني ويبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني

سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن العام الصيني ويبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني
22 فبراير 2024 01:00

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي وانغ شياو هونغ، مستشار الدولة، وزير الأمن العام الصيني، الذي يزور الدولة في زيارة رسمية مع الوفد المرافق.

وتناول سموه مع الوزير الضيف، الحديث حول عدد من الموضوعات المشتركة والمتعلقة بالتعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة، وسبل تطوير هذه العلاقات الثنائية والارتقاء بها، خاصة في مجالات العمل الأمني والشرطي.

ثم ترأس سموه الجانب الإماراتي في اجتماع موسع مع الوفد الصيني الزائر، والذي ترأسه وزير الأمن العام الصيني، حيث تم خلال الاجتماع إطلاق الحوار الشرطي الاستراتيجي بين البلدين ضمن تعاونهما الاستراتيجي القائم في المجالات كافة، والذي من شأنه تعميق العلاقات وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والمعارف في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة، وتبادل أفضل الممارسات المطبقة بالبلدين للاستفادة من تجربتهما المتميزة في مجالات العمل الشرطي.

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حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله المري، قائد عام شرطة دبي، واللواء سالم الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من ضباط الوزارة.

فيما حضر من الجانب الصيني، تشانغ يي مينغ، السفير الصيني لدى دولة الإمارات، وسون قوانغ يوي، نائب الأمين العام لمجلس الدولة الصيني، وشيوي دا تونغ، نائب وزير الأمن العام الصيني، وهو دا بنغ، مدير عام الديوان العام بوزارة الأمن العام الصينية، وهو بين تشن، مدير عام إدارة التعاون الدولي بوزارة الأمن العام الصينية، وليو تشونغ يي، مدير عام إدارة المباحث الجنائية بوزارة الأمن العام الصينية، وتان تشيويه، مدير عام إدارة أمن الشبكات بوزارة الأمن العام الصينية، وعدد من المسؤولين من أعضاء الوفد المرافق.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
الصين
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