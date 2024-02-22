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الشعبة البرلمانية الإماراتية يشارك في اجتماع «تنفيذي الجمعية البرلمانية الآسيوية» بأذربيجان

الشعبة البرلمانية الإماراتية يشارك في اجتماع «تنفيذي الجمعية البرلمانية الآسيوية» بأذربيجان
22 فبراير 2024 10:17

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي ضمن اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وجرى خلال الاجتماع إقرار جدول الأعمال، وانتخاب أعضاء المكتب، واستعرض تقرير رئيس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي، وتقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاطلاع على مشاريع قرارات اللجان الدائمة: وهي اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، ولجنة الموازنة والتخطيط ومشروعها بشأن تخطيط موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالشؤون السياسية ومشروعها بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني. كما تم إقرار ترشيحات نواب الرئيس للعام 2024، والنظر في مشروع جدول أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية واعتماده، وما يستجد من أعمال. وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماع سعادة كل من فاطمة علي المهيري نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

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المصدر: وام
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