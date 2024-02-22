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ضمن "الفارس الشهم 3".. 293 ألف مستفيد من مشروع المخابز في قطاع غزة

أرشيفية
22 فبراير 2024 11:36

تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لدعم الشعب الفلسطيني.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروع المخابز، حيث تم توزيع 29374 ربطة خبز، استفاد منها 293830 شخصاً، وذلك حتى يوم أمس الأربعاء. وتأتي هذه المبادرة لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة، وسد جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للأخوة الفلسطينيين، والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها حالياً.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

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