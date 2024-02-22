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رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس
22 فبراير 2024 12:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
خادم الحرمين الشريفين
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